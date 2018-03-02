В Вологде открылась фотовыставка с кадрами съемок фильма "Целуются зори"

Музей-квартира В.И.Белова приглашает вологжан на выставку "Фотохроника. "Целуются зори". На ней представлены фотографии съемочного процесса киноленты режиссера Сергей Никоненко "Целуются зори", который в 1977 году снимали в Вологде.

- Всего 21 фотография. На них и съемочный процесс группы, отдельные актеры, кадры из фильма, проработки сцены, поэтому есть снимки, на которых запечатлены не только актеры, но и сам режиссер фильма Сергей Никоненко,- рассказали организаторы.

В музее рассказали, что эти фотографии были переданы им в прошлом году Сергеем Никоненко из его личного архива и ранее нигде не выставлялись.

Художественный фильм «Целуются зори» был поставлен по одноимённой повести Василия Белова, комедия вышла на экраны в 1978 году. В одном из эпизодов фильма снялись вологодский поэт Виктор Коротаев и писатель Александр Грязев.

Выставка будет работать до конца апреля. Вход по билетам.

В выходные дни требуется предварительная договоренность по тел. 8-921-126-1423 или 8-921-142-0856.