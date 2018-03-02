В Вологодской области будут судить двух мужчин, совративших 14-летнюю девочку

43-летний и 30-летний жители Вологодской области предстанут перед судом за совращение школьницы. Инцидент произошел осенью 2017 года, место происшествия не разглашается в интересах потерпевшей.

По версии следствия, один из обвиняемых познакомился с 14-летней девочкой в соцсети и долгое время поддерживал это знакомство.

- Осенью прошлого года он пригласил ребенка покататься на машине, приехав с приятелем. Обвиняемые, действуя группой лиц, совершили развратные действия в отношении 14-летней девочки, а также вступили с ней в половую связь, - сообщает региональное управление следственного комитета.

На допросе один из обвиняемых признался следователю, что об уголовной ответственности задумался только после произошедшего. Оба написали явки с повинной.

Cогласно требованиям закона, такие действия наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.