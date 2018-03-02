Вологжане могут выиграть планшеты за раздельный сбор мусора

Жителям Вологодской области предлагают поучаствовать в общероссийском экологическом флешмобе «Разделяй с нами». Онлайн-соревнование включает в себя восемь интерактивных заданий, выполняя которые участники научатся раздельному сбору отходов и ответственному потреблению.

- После регистрации на портале www.разделяйфлешмоб.рф участники получат доступ к увлекательным заданиям для выполнения их в реальной жизни. Победителям достанутся 1500 призов, среди которых - планшеты, экосумки, толстовки из переработанного пластика, блокноты и ручки из вторсырья, - сообщает зеленое движение России «ЭКА».

Участникам флешмоба, к примеру, предстоит самим организовать раздельный сбор дома, научиться заменять одноразовые вещи многоразовыми, делать покупки без пластикового пакета, уговорить соседей участвовать в раздельном сборе, подарить вторую жизнь старым вещам.

По статистике, каждый житель России производит почти 500 кг отходов в год, из них более 95% оказываются на свалках и только 3-4% повторно перерабатывается. Раздельный сбор отходов – это необходимое условие для дальнейшей эффективной переработки мусора.