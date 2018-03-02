Три дополнительных пункта выдачи продукции молочной кухни открылись в Вологде

В Вологде открылись три дополнительных пункта бесплатной выдачи продукции молочной кухни. Они работают на базе аптек по адресам: Тепличный мкр, 1, улица Конева, 17 и улица Пугачева, 30, сообщает пресс-служба городской администрации.

Раньше получать кефир, творог и йогурт для малышей приходилось непосредственно на молочной кухне на улице Псковской.

Напомним, что с марта 2018 года в Вологде увеличился возрастн детей, которые имеют право на бесплатную продукцию молочной кухни. Ранее это были малыши до 2 лет, теперь – до 2,5 лет. Это дети из многодетных малообеспеченных семей или семей с детьми-инвалидами, которые не посещают детский сад.

«Сейчас у нас бесплатно получают продукцию 120 семей. Ждем, что с увеличением возрастной планки это число вырастет до 320. Эти люди живут в разных частях города. Некоторые просто не приходили раньше из-за того, что далеко ездить. Теперь с введением новых пунктов выдачи надеемся на изменение ситуации», – рассказала директор молочной кухни Вологды Яна Фадеенко.

Сейчас руководство молочной кухни Вологды обзванивает вологжан, которые уже получают бесплатно их продукцию, и ставит в известность о новых адресах. Семьям, которые получили такое право после решения городских властей, необходимо обратиться в Управление образования Вологды по адресу: ул. Козленская, 6. Нужно предоставить документы, подтверждающие право на бесплатную продукцию молочной кухни, и получить специальный талон.