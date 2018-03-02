В Шексне отменили соревнования по охотничьему биатлону: охотники возмущены

02.03.2018 [Общество]

В  Шексне отменили соревнования по охотничьему биатлону, намеченные на 3 марта.

Возмущенные отменой соревнований охотники написали открытое письмо, адресованое заместителю губернатора области Евгению Богомазову, в котором просят решить вопрос.

- Соревнования по охотничьему биатлону в Шекснинском районе-2018 - отменили. В связи с этим мы обращаемся лично к Вам с просьбой уделить внимание и оказать свою Авторитетную поддержку в получении разрешения на проведение этого Спортивного состязания , к которому уже подготовились сотни охотников – ваших земляков, - говорится в письме.

Местные власти говорят, что районное общество охотников и рыболовов не успело согласовать мероприятие во всех необходимых инстанциях.

- Районное охотобщество не успевало согласовать все необходимые документы. Там есть определенный перечень организаций, разрешение дает не только муниципалитет. Важно, чтобы была возможность обеспечить безопасность всех участников соревнований, должно быть специальное стрельбище. В этот же день на Шекснинском водохранилище параллельно соревнования рыбаков проводятся, - рассказали Newsvo в управлении культуры, молодежи, спорта и туризма  Шекснинского района.

Тэги: охотники, соревнования
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