В Шексне отменили соревнования по охотничьему биатлону: охотники возмущены

В Шексне отменили соревнования по охотничьему биатлону, намеченные на 3 марта.

Возмущенные отменой соревнований охотники написали открытое письмо, адресованое заместителю губернатора области Евгению Богомазову, в котором просят решить вопрос.

- Соревнования по охотничьему биатлону в Шекснинском районе-2018 - отменили. В связи с этим мы обращаемся лично к Вам с просьбой уделить внимание и оказать свою Авторитетную поддержку в получении разрешения на проведение этого Спортивного состязания , к которому уже подготовились сотни охотников – ваших земляков, - говорится в письме.

Местные власти говорят, что районное общество охотников и рыболовов не успело согласовать мероприятие во всех необходимых инстанциях.