В Кадникове полицейские, жестоко избившие местного жителя, остались безнаказанными

02.03.2018 [Общество]

В Кадникове полицейские, жестоко избившие местного жителя, не понесли за это никакой ответственности и продолжают работать в органах правопорядка.

Напомним, инцидент произошел 17 марта 2017 года. Об этой истории Newsvo подробно писал в сентябре 2017 года. Александр Сеничев поздно вечером возвращался домой, когда его остановили полицейские, дежурившие в патрульном автомобиле. Вышедший из машины сотрудник, по словам Александра, представился командиром взвода ПППС Иваном Николаевичем Вишняковым и сказал, что раз Александр выпил, значит, нарушает общественный порядок. Затем он предложил "нарушителю" сесть в машину для составления протокола. Чей порядок он нарушил, Александр не понял, так как на улице не было ни одного человека. За рулем патрульной машины был Захаров И.В.

Расписываясь в протоколе, Александр случайно порвал его ручкой. Его повезли к участковому пункту полиции в Кадникове, а когда он вышел из машины, ему на голову, по его словам, надели капюшон, сбили с ног ударом в голову, завернули руки за спину и начали пинать по голове. После очередного удара он потерял сознание и очнулся уже в отделении полиции.

Восемь дней мужчина пролежал в больнице, потом еще 17 дней лечился амбулаторно. За что полицейские его избили, Александр не знает. Он написал заявление на избивших его полицейских, расследованием занимался Владислав Шевяков, однако это ни к чему не привело. По словам Татьяны, жены Александра, в деле появились документы, оформленные «задним числом», и новый прокол задержания Александра без его подписи.

Следователь Владислав Шевяков вынес отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Вишнякова и Захарова. Пострадавший подал жалобу в Вологодский областной суд, его ходатайство удовлетворили, но дело вернули на дорасследование… тому же Шевякову.

Районный суд встал на сторону полиции. Александр Сеничев после этого обратился в Вологодский областной суд, который 11 сентября постановил отменить решение районного суда и направить дело на дорасследование.

У супругов Сеничевых появилась надежда, однако дело окончилось ничем:

- Областной суд отправил дело обратно в СК на дорасследование. Этот же следователь еще расследовал месяц и снова вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Нам надо было начинать все сначала - с Сокольского суда. Мы решили, что это бесполезно, да и сил уже не было. Они, конечно на это и рассчитывали,- рассказала Newsvo Татьяна Сеничева.

За избиение Александра Сеничева ответственности никто не понес. Прошел почти год, супруги поняли, что добиваться справедливости – пустая трата времени, законы не работают.  

Добавим, что недавно Newsvo публиковал еще одну историю, связанную с полицией Кадникова. В августе 2017 года там произошло ДТП, в результате которого сбили троих человек. Один лишился возможности ходить. Вину за произошедшее пытаются взвалить на пешеходов, а видео, которое могло бы доказать их правоту, исчезло прямо из сокольской ГИБДД.

Тэги: полиция, нарушения, суд
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