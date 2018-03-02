Проект «Модуль исполнения контрактов» внедрят в Вологодской области для контроля над госзакупками

02.03.2018 [Экономика]

«Модуль исполнения контрактов» будет внедрен в 80 госучреждениях Вологодской области в ближайшее время, сообщает пресс-служба правительства области. Это система электронного документооборота, в которую будут заноситься все документы, отображающие этапы исполнения контракта и со стороны заказчика, и со стороны поставщика.

На сайте разработчика системы сообщается, что МИК позволяет автоматизировать систему контроля всех этапов исполнения контракта, сделать прозрачным процесс приемки (система открыта для контролирующих органов), создать единую базу документов, избегая при этом их утерю или неправильное заполнение, получать фото и видеоотчеты о проделанных работах. Статистические данные генерируются автоматически и выгружаются для пользователей – заказчика или поставщика.

Комитетом государственного заказа разработана «дорожная карта» по внедрению МИК, определены «пилотные» заказчики – 80 подведомственных учреждений департамента образования, департамента здравоохранения, департамента социальной защиты населения области, а также Фонд капитального ремонта многоквартирных домов региона. Мониторинг будет осуществляться по двум направлениям – это поставка продуктов питания для учреждений социальной сферы и выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах.

Тэги: госзакупки
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