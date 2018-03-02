Вологодским пенсионерам, находящимся на соцобслуживании, будут оказывать оздоровительные услуги на дому

Новую программу «Профилакторий на дому» в 2018 году будут внедрять во всех комплексных центрах социального обслуживания Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- «Профилакторий на дому» – это помощь пожилому человеку в ускоренном восстановлении после болезней, травм, профилактика хронических заболеваний с целью поддержания социального, психологического и физического статуса, формирования навыков здорового образа жизни, - пояснила начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина. - Социальный эффект технологии заключается в возможности получения квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства без помещения в стационарную организацию социального обслуживания и улучшения в связи с этим качества жизни.

Все занятия будут проводиться с учетом рекомендаций врача как индивидуально в квартирах, так и в помещениях социального учреждения абсолютно бесплатно. Пожилые люди могут получить социально-медицинские услуги (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, общеукрепляющие воздушные процедуры и др.), социально-психологические и социально-педагогические (проведение занятий по трудовой терапии в зависимости от интересов пожилого человека) услуги. Также в программу входят восстановительные и реабилитационные мероприятия с использованием портативного оборудования.

Получить услуги «профилактория» при отсутствии противопоказаний могут люди пожилого возраста, проживающие в специальном жилом доме для одиноких престарелых или находящиеся на социальном обслуживании на дому. Максимальный курс составляет 10 рабочих дней.

За получением услуг необходимо обращаться в комплексный центр соцобслуживания по месту жительства.

В областном правительстве отмечают, что технология была отработана в 2017 году в семи районах области (Бабушкинский, Грязовецкий, Междуреченский, Усть-Кубинский, Устюженский, Шекснинский, Великоустюгский районы), а также в Череповце и в Вологде. Услугами «профилактория» воспользовались более 400 пожилых людей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, практика показала положительные результаты: у 100% участников улучшилось эмоциональное состояние, у 95% наблюдалось повышение стрессоустойчивости, улучшение настроения и сна, 100% отметили, что получили интересную и новую информацию о том, как придерживаться здорового образа жизни в пожилом возрасте.