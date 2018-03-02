Череповецкая «Северсталь» вышла в плей-офф Западной конференции

Накануне, в последний день Регулярного чемпионата КХЛ, череповецкая «Северсталь», а также московские «Спартак» и «Динамо» в очном-заочном споре определяли, кто займет два последних места в плей-офф Западной конференции.



Для того, чтобы гарантировать себе место в кубковой восьмерке, «Северстали» нужно было обыграть СКА. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0, вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек отразил все 29 бросков по своим воротам. А вот в серии послематчевых буллитов удачливее были хозяева, победу СКА принес гол Егора Яковлева 1:0.

Несмотря на поражение, «Северсталь» заняла 8 место и вышла в плей-офф, впервые с сезона 2012/13. Это стало возможно благодаря победе московского «Спартака» над земляками из «Динамо» 4:3. "Бело-голубые" впервые в истории КХЛ остались за бортом.



Первые две игры плей-офф «Северсталь» проведет 4-го и 5-го марта в Петербурге. В Череповце «Северсталь» сыграет 7-го и 8-го марта. Если потребуется, то пятый и седьмой матч серии пройдут в Санкт-Петербурге 10-го и 14-го марта. Шестая игра состоится в Череповце 12-го марта.