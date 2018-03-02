Председатель ЗСО Андрей Луценко: «Вопросы демографии являются ключевыми в стратегии развития Вологодской области»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель ЗСО Андрей Луценко накануне приняли участие в послании президента, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам спикера заксобрания, во время своего выступления Владимир Путин коснулся разных аспектов жизни: экономики, социальной сферы, инфраструктурных проектов, оборонного комплекса. По всем направлениям проведена оценка того, что было сделано и того, что предстоит сделать в среднесрочной перспективе.

- В выступлении президента прозвучало, что во главе стратегии страны стоит человек: прежде всего вопросы демографии. Этот аспект является ключевым и в стратегии развития Вологодской области. Конечно, проблем еще много. Самое главное, что те планы, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем, выглядят достаточно убедительно, - сделал вывод Андрей Луценко.

Президент России предложил также сформировать масштабную программу пространственного развития России. Средства на эти цели планируют увеличить минимум вдвое в ближайшие 6 лет. Такой опыт в нашем регионе есть – реализуется программа "Городская среда".

Президент также заявил, что в ближайшие три года в стране должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи регионам окажут поддержку в объеме порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. В целом на охрану материнства и детства планируется направить около 3,4 триллиона рублей.

Вопрос обеспечения детскими садами в Вологодской области планомерно решается несколько лет. Так, с 2013 по 2017 годы на территории региона было введено около 11 тысяч дополнительных дошкольных мест. Начиная с 2013 года, построено, реконструировано и капитально отремонтировано 53 здания детских садов. В 2018 году в области запланирована реконструкция еще двух дошкольных учреждений в Череповце на 120 мест каждое.