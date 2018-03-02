В Вологде приставы опечатали мангал в ресторане «Варвары»

В Вологде приставы на 10 дней опечатали печь-мангал в ресторане «Варвары» на улице Ленинградской. Проверка Роспотребнадзора, проведенная в учреждении, показала, что установка эксплуатируется незаконно.

- Поскольку помещение ресторана является встроенным в здание многоквартирного жилого дома, установка в нем печи-мангала, работающей на угле, является серьезным нарушением. В подобного рода помещениях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах и др. Приготовление блюд на мангале разрешено только в организациях общественного питания, размещенных в отдельно стоящих зданиях, - сообщает пресс-служба областного управления службы судебных приставов.

В итоге городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В рамках исполнительного производства судебными приставами приостановлена деятельность печи-мангала на 10 суток. За это время предпринимателю необходимо принять меры по устранению выявленного нарушения.

Однако, судя по группе «Варваров» в соцсети, такое решение не огорчило сотрудников ресторана: они благодарят за бесплатную рекламу (ред. - появившуюся благодаря новостям от Роспотребнадзора и приставов) и пишут, что у них есть еще две подобные установки:

- ВОЛОГДА!!!! - приостановлена работа ОДНОГО из ТРЁХ грилей всего на 10 дней! Всего лишь! Одного из трёх!!! Всё то же мясо, всё те же стейки, всё то же пиво и всё так же уже нет свободных столиков на ближайшие выходные и праздники! Фильтруйте информэйшэн! Закрыты НЕ "Варвары", а один из ТРЁХ грилей.

О том, почему были допущены нарушения, в группе не поясняют.