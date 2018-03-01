В правительстве области сказали, что треснувшая балка в бассейне Великого Устюга эксплуатировалось «в экстремальных условиях»

В Великом Устюге на этой неделе начнутся работы по укреплению несущих конструкций бассейна ДЮСШ по плаванию. Напомним, 24 февраля там лопнула потолочная балка, все посетители были эвакуированы в срочном порядке, объект закрыт.

В правительстве области сказали, что причинйо поломки балки стала ее эксплуатация «в экстремальных условиях»:

- Произошла внештатная ситуация. Сейчас создана оперативная группа районом для определения причин. Объекту более 10 лет, он эксплуатировался в экстремальных условиях. Это и повышенная влажность, и высокая температура воздуха внутри, поэтому могли возникнуть и коррозия металла, и другие проблемы, - сказал заместитель губернатора Виктор Рябишин - Проблему вовремя заметили. Работа бассейна остановлена. В настоящее время продуманы превентивные мероприятия для поддержания конструкций, они будут выполняться на этой неделе. Параллельно эксперты определяют причину выхода из строя и способы восстановления конструкции. Будет проведена тщательная проверка всех без исключения элементов.

Сразу после инцидента в соцсетях устюжане выдвинули предположение, что балка лопнула из-за скопившегося снега на крыше бассейна. Однако в своем официальном сообщении администрация детско-юношеской школы по плаванию этот факт отрицает. Ранее специалисты высказывали предположение, что при монтаже металло-стропильной системы был допущен перекос связывающей балки.

В ближайшее время специалисты проектной организации «Вологдагражданпроект» подготовят экспертное заключение о причинах случившегося.