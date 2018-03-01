В Вытегорском районе ищут подрядчика на строительство нового спального корпуса «Корабелов Прионежья»

01.03.2018 [Общество]

В Вытегорском районе в 2018 году построят новый спальный корпус центра «Корабелы Прионежья». Комитет госзаказа Вологодской области уже объявил аукцион по выбору подрядчика. Начальная (максимальная) цена контракта – 69,9 млн рублей.

В документах госзакупки говорится, что новый спальный корпус рассчитан на 108 человек, возвести его планируют к 1 августа 2018 года. Общая площадь двухэтажного здания на железобетонном столбчатом фундаменте, со стенами из «сэндвич-панелей» - 1523 кв. метра.

Заявки от строителей принимаются до 20 марта, сам аукцион будет проведен 23 марта.

Тэги: Корабелы Прионежья
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