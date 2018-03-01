Вологжанам представили проект ремонта парка у ДК Льнокомбината в Вологде

Проект ремонта парка у ДК Льнокомбината готов. О том, каким будет парк, жителям микрорайона рассказали на встрече у ДК Льнокомбината.

- В парке будут обновлены пешеходные дорожки, детская площадка, обустроена универсальная спортивная площадка для баскетболистов, волейболистов и футболистов. Также предполагается создание нового кольцевого пешеходного спортивного маршрута, посадка новых деревьев и кустарников,- рассказали в пресс-службе городской администрации.

Архитектор Екатерина Юлианова заявила, что в проекте также запланирована площадь для проведения массовых мероприятий, зона для занятий стритворкаутом. Екатерина подчеркнула, что в основе планировки– уже существующие проложенные маршруты, они их только зафиксировали, чтобы впоследствии благоустроить.

По проекту парк станет больше. Раньше территория, которую планируется присоединить, не использовалась и была отгорожена забором.

Реконструкцию парка у ДК Льнокомбината активисты вместе с архитекторами планировали не один год. Сейчас баннер с итоговым проектом установлен на территории, и его могут изучить в деталях все жители.

Эта зеленая зона Вологды входит в число 25 общественных пространств, которые включены в программу «Городская среда» на 2018–2022 годы и которые будут выставлены на рейтинговое голосование. Войдет ли территория в план ремонта уже в этом году, решат вологжане.

Напомним, рейтинговое голосование за общественные пространства, которые нужно отремонтировать, пройдет в Вологде 18 марта. Баннеры с проектами сейчас размещены на всех территориях, участвующих в голосовании. Также список 25 общественных пространств размещен на интерактивной карте на сайте «Вологда.РФ».