Вологжанин украл стиральную машину из квартиры, которую снимал

В Вологде задолжавший за аренду квартиры мужчина продал стиральную машину, стоявшую в комнате, и съехал.

К правоохранителям обратилась 60-летняя вологжанка. Женщина рассказала, что сдавала квартиру своему знакомому. Несколько месяцев подряд мужчина обещал ей, что заплатит за аренду, но так этого и не сделал. Тогда пенсионерка решила прийти в квартиру и обнаружила, что в ней никого нет. Кроме того, пропала стиральная машинка. Ущерб составил порядка 33 тысяч рублей. Полицейским вскоре удалось разыскать 40-летнего подозреваемого в краже.

- Мужчина пояснил полицейским, что, испытывая сложное материальное положение, он не смог заплатить за квартиру, а, уходя, забрал с собой стиральную машину, которую продал за 1500 рублей. Вырученные деньги вологжанин потратил на собственные нужды, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».