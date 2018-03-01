Вологжанин украл стиральную машину из квартиры, которую снимал

01.03.2018 [Происшествия]

В Вологде задолжавший за аренду квартиры мужчина продал стиральную машину, стоявшую в комнате, и съехал.

К правоохранителям обратилась 60-летняя вологжанка. Женщина рассказала, что сдавала квартиру своему знакомому. Несколько месяцев подряд мужчина обещал ей, что заплатит за аренду, но так этого и не сделал. Тогда пенсионерка решила прийти в квартиру и обнаружила, что в ней никого нет. Кроме того, пропала стиральная машинка. Ущерб составил порядка 33 тысяч рублей. Полицейским вскоре удалось разыскать 40-летнего подозреваемого в краже.

- Мужчина пояснил полицейским, что, испытывая сложное материальное положение, он не смог заплатить за квартиру, а, уходя, забрал с собой стиральную машину, которую продал за 1500 рублей. Вырученные деньги вологжанин потратил на собственные нужды, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Тэги: кража, аренда
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
Дорогу к будущему целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году
За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату
В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей
Здравоохранение и дорожное хозяйство Вологодской области получили самые низкие оценки жителей региона
Полиция изъяла листовки, призывающие стать наблюдателями на выборах, которые везли в Вологодскую область
27.02.2018 [Экономика]

Дорогу к будущему целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году

3386
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанка Евгения Лаленкова стала победительницей Кубка России по конькобежному спорту
В правительстве области сказали, что треснувшая балка в бассейне Великого Устюга эксплуатировалось «в экстремальных условиях»
В Вытегорском районе ищут подрядчика на строительство нового спального корпуса «Корабелов Прионежья»
Вологжанам представили проект ремонта парка у ДК Льнокомбината в Вологде
Вологжанин украл стиральную машину из квартиры, которую снимал
Ледоход на реках Вологодской области ожидается в конце апреля
Вологжанин отсудил у ТЦ «Аксон» 150 тысяч рублей за наезд на него позгрузчика
 
01.03.2018 [Общество]

Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти

2200
0
01.03.2018 [БлогоVO]

Перетягивание  олимпийских медалей  - Вологодская   чиновничья забава 

700
0
27.02.2018 [Обзор Прессы]

В Череповце откроется первое в Вологодской области котокафе

914
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика