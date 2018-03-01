Ледоход на реках Вологодской области ожидается в конце апреля

01.03.2018 [Общество]

Ледоход на реках в Вологодской области, по прогнозам синоптиков, начнется в третьей декаде апреля, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На территории региона определены 18 возможных зон подтопления в 11 муниципальных районах и одном городском округе. В зоны возможных подтоплений попадает 72 населенных пункта, более четырех тысяч жилых домов с населением 19 тысяч человек.

Наиболее сложная обстановка с прохождением ледохода ежегодно складывается на территории Великоустюгского района на реках Сухона и Северная Двина.

Уровни воды в реках Вологодской области сейчас выше среднемноголетних значений на 70-140 см. На время весеннего половодья в регионе дополнительно планируется открытие 13 временных водомерных постов, в том числе девять из них - в Великоустюгском районе.

«Немаловажный фактор, что последние годы мы проводим дноуглубительные работы на реке Сухона в районе Великого Устюга, ежегодно вынимаем подземный грунт из русла - порядка 400-450 тысяч кубометров в год, - отметил замгубернатора Вологодской области Виктор Рябишин. - С 2019 года начнем срезать за счет федеральных средств перекаты Шабурный, Аристовский и другие для безопасного пропуска паводковых вод. Всего до Котласа расположено 19 таких островов. Продолжается выполнение мероприятий по берегоукреплению левого берега Сухоны для защиты Великого Устюга – первый этап третьей очереди на протяжении 2,5 км с окончанием работ в 2019 году.

Сейчас в Великоустюгском районе создается необходимый запас взрывчатых материалов, проводится чернение льда. С 15 марта начнутся ледорезные работы на участках протяженностью около 200 км.

На ледовой переправе через реку Северная Двина в районе Великого Устюга с 20 марта будут выставлены дополнительные посты МЧС для соблюдения безопасности передвижения.

Тэги: ледоход, половодье
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