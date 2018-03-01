Вологжанин отсудил у ТЦ «Аксон» 150 тысяч рублей за наезд на него позгрузчика

01.03.2018 [Происшествия]

Житель Вологды отсудил у «Аксона» 150 тысяч рублей за наезд машины-погрузчика.

Напомним, инцидент произошел на территории торгового центра на Окружном шоссе 15 июля. Продавец магазина, управляя погрузчиком, не имея водительских прав, при маневрировании совершил наезд на мужчину, раздробив ему пальцы на ноге. Дочь пострадавшего тогда сообщила, что сотрудники магазина даже не оказали первую помощь.

Медики пришли к выводу, что здоровью вологжанина был причинен вред средней тяжести. Горожанин обратился в суд, чтобы взыскать с торгового центра компенсацию морального вреда.

- Решением Вологодского городского суда, с учетом заключения прокурора, исковые требования вологжанина удовлетворены, в его пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 150 000 рублей, - сообщает прокуратура Вологды.

Тэги: компенсации, Торговля
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