Вологжанин отсудил у ТЦ «Аксон» 150 тысяч рублей за наезд на него позгрузчика

Житель Вологды отсудил у «Аксона» 150 тысяч рублей за наезд машины-погрузчика.

Напомним, инцидент произошел на территории торгового центра на Окружном шоссе 15 июля. Продавец магазина, управляя погрузчиком, не имея водительских прав, при маневрировании совершил наезд на мужчину, раздробив ему пальцы на ноге. Дочь пострадавшего тогда сообщила, что сотрудники магазина даже не оказали первую помощь.

Медики пришли к выводу, что здоровью вологжанина был причинен вред средней тяжести. Горожанин обратился в суд, чтобы взыскать с торгового центра компенсацию морального вреда.