Бывший глава Белозерска отсудил более 400 тысяч рублей доплаты к своей пенсии, которую он сам себе установил

Бывший глава Белозерска Владимир Зайцев не согласился с тем, что город отменил его доплату к пенсии, которую ему назначил Совет города, когда он им руководил. Фактически, Владимир Зайцев назначил эту доплату сам себе, ведь председателем этого совета является глава города. После его ухода из администрации решение о такой доплате к пенсии бывших глав Белозерска было отменено, однако Владимир Германович решил бороться за "свои кровные" из бюджета.

Владимир Зайцев замещал выборную должность главы Белозерска с 8 января 2004 по 22 октября 2009 года. Во время его руководства Совет города, который он также возглавлял, 12 ноября 2008 года утвердил «Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность главы муниципального образования город Белозерск Вологодской области». Благодаря этому распоряжению Владимир Зайцев был обеспечен так называемым «золотым парашютом».

После выхода на пенсию, 25 октября 2010 года, Зайцеву была назначена ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере 16 074 рубля 99 копеек.

Однако в 2015 года администрация Белозерска приостановила выплату этих денег двумя распоряжениями - сначала на 2015-2016 годы, а затем и на 2017 год.

Владимир Зайцев с таким положением дел мириться не стал и обратился в Белозерский районный суд с иском к Совету города Белозерска и администрации муниципального образования «Город Белозерск» о признании распоряжений недействительными и взыскании не только доплаты к пенсии, но и процентов за пользование чужими денежными средствами.

В иске он указал, что выплаты ему приостановили в связи недостаточностью бюджетных средств, а такое обоснование является незаконным. Суд с ним согласился. Оба решения о приостановке выплат были признаны недействительными (одно из них еще до этого суда).

Кроме задолженности по доплатам к пенсии, Зайцев потребовал выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 32 679 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7600 рублей.

В суде был представитель Совета города Белозерск, который с иском Зайцева не согласился. Он указал, что «для осуществления выплаты доплаты к пенсии Зайцеву В.Г. принято решение Совета города Белозерск «О бюджете муниципального образования «Город Белозерск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в котором предусмотрены средства бюджета города, в том числе, на выплату указанной доплаты Зайцеву В.Г. в размере 240 000 рублей. Выплата доплаты запланирована путем ежемесячного перечисления доплаты за 2018 год и задолженности за 2017 год».

Представитель Совета города Белозерск отметил, что второе распоряжение о приостановлении доплат на декабрь 2015 года и 2016 год ранее не было признано незаконным и носило временный характер. Однако его признали недействительным в ходе вышеупомянутого суда.

В итоге суд удовлетворил исковые требования Владимира Зайцева и взыскал в его пользу с администрации Белозерска за счет средств муниципальной казны доплату к пенсии в сумме 401 874 рубля 75 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 35 331 рубль и возврат уплаченной государственной пошлины в сумме 7 600 рублей - всего 444 805 рублей 75 копеек.