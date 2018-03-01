В Череповце похититель пива отделался штрафом, выпив его прямо в супермаркете

В Череповце задержали мужчину, который брал с полки продукты, ел и пил их прямо в торговом зале магазина. В отношении него составили административный протокол.

В Росгвардию поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из супермаркетов на Шекснинском проспекте.

-Работник супермаркета рассказал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как один из покупателей на алкогольном отделе взял с полки банку пива, открыл и выпил. Затем мужчина подошел к стеллажам с сухофруктами, вскрыл пачку с орешками и съел. После того как злоумышленник вернулся в алкогольный отдел и снова открыл банку пива. Администратор нажал тревожную кнопку,- сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

43-летнего мужчину задержали и доставили в полицию, где на злоумышленника составили административный протокол по ст.7.17 КоАП РФ (Уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 рублей.

Отметим, что если бы мужчина вынес продукты и пиво из супермаркета и употребил их на улице, то в отношении него завели бы уголовное дело по статье «Кража», наказание по которой гораздо строже.