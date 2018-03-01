Цена на пристройку к зданию на Мира, 14 в Вологде снизилась до 7,2 млн рублей

01.03.2018 [Общество]

Начальная цена нежилого помещения площадью 718,5 квадратных метров на улице Мира, 14 теперь составляет 7 275 700  рублей. Это примерно на 4 млн рублей меньше, чем цена, по которой оно продавалось ранее.

Напомним, осенью прошлого года на сайте администрации Вологды появился аукцион на продажу подвала и двух этажей пристройки к этому зданию, цена была 11 млн рублей. Само здание является памятником архитектуры, но пристройка, как пояснили в городской администрации, не представляет собой культурной ценности.

Отметим, что цены на здания в Вологде снижаются постоянно. Так, практически за бесценок был продан памятник архитектуры Красные казармы на Чернышевского. Изначально его цена была около 25 миллионов рублей, но в итоге огромное здание продали всего за 7 миллионов. Недавно рядом с Красными казармами появился информационный баннер, сообщающий, что в 4 квартале 2018 года там будет построен супермаркет "Макси".

Фото Альбины Сберегаевой.

Тэги: бизнес, Строительство, исторические дома
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