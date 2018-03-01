В Вологде открылась выставка "Мартовские котики"

1 марта во всем мире отмечают день кошек. К этому событию в музее "Мир забытых вещей" открылась тематическая выставка, на которой представлены 20 акварельных котов художницы Ольги Павловой, хозяйки трех котов.

Портреты кошек Ольга начала писать в прошлом году, на выставке будет представлена лишь часть ее работ. Дополняет выставку коллекция Фаины Грузовой, на собирание которой женщину вдохновила любовь к кошкам.

- Всего в собрании у Фаины Грузовой более 150 предметов: это и обычные сувениры, и коты с выставок и из музеев, из разных городов и стран, а также рисунки и поделки, сделанные друзьями Фаины Николаевны,- рассказывают организаторы.

Выставка «Мартовские котики» будет работать до 30 апреля по адресу ул. Ленинградская, 6.