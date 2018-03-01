В Вологде открылась выставка "Мартовские котики"

01.03.2018 [Общество]
В Вологде открылась выставка "Мартовские котики"

1 марта во всем мире отмечают день кошек. К этому событию в музее "Мир забытых вещей" открылась тематическая выставка, на которой представлены 20 акварельных котов художницы Ольги Павловой, хозяйки трех котов.

Портреты кошек Ольга начала писать в прошлом году, на выставке будет представлена лишь часть ее работ. Дополняет выставку коллекция Фаины Грузовой, на собирание которой женщину вдохновила любовь к кошкам.

- Всего в собрании у Фаины Грузовой более 150 предметов: это и обычные сувениры, и коты с выставок и из музеев, из разных городов и стран, а также рисунки и поделки, сделанные друзьями Фаины Николаевны,- рассказывают организаторы.

Выставка «Мартовские котики» будет работать до 30 апреля по адресу ул. Ленинградская, 6.

Тэги: выставки, кошки
Фото Вологодского музея-заповедника
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
Дорогу к целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату
В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей
28.02.2018 [Общество]

В детском саду Великого Устюга из-за снега обвалилась крыша строящейся веранды

1678
0
28.02.2018 [Общество]

В Вытегорском районе детям приходится ходить в школу пешком по неосвещенной дороге из-за аварийного моста

569
0
28.02.2018 [Общество]

В поселке Непотягово Вологодского района школьники мерзнут в классах

803
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце предотвратили прыжок с балкона 10-летнего мальчика
В Вологде открылась выставка "Мартовские котики"
Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти
Вологжанина оштрафовали на 2 тысячи рублей за экстремистский пост в соцсети восьмилетней давности
В Вологде осудили мужчину, укравшего телефон в больнице, где он лечился от наркомании
В Вологде 3 марта начинаются курсы подготовки к «Тотальному диктанту»
В Вологодской области зафиксированы первые случаи гриппа
 
01.03.2018 [Общество]

Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти

585
0
28.02.2018 [БлогоVO]

По Вологодской области. Село Горицы. Горицкий монастырь - место погубленных девичьих судеб

1177
0
27.02.2018 [Обзор Прессы]

В Череповце откроется первое в Вологодской области котокафе

822
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика