Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти

Любовь Южакова

Частный инвестор предлагает построить новый морг в Вологде в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти: за 40 млн рублей вместо 216 млн. Его имя в администрации города не называют, а строить его он хочет не на Советском проспекте, как планировалось ранее, а на Пошехонском шоссе. Многолетняя история с новым моргом становится все запутаннее.

«Если откроется частник на Пошехонском шоссе, то все трупы с Советского проспекта повезут туда»

Напомним, в ноябре 2017 года глава региона Олег Кувшинников заявил, что в Вологде к 2019 году будет построен новый морг на Советском проспекте. Согласно проекту, это большой ритуальный комплекс с прощальным залом и «единым окном», в котором люди могут получить все необходимые документы. Здесь же разместится патологоанатомическое отделение с экспертными лабораториями. Стоимость комплекса, как заявлялось, составит около 216 миллионов рублей. При этом строительство первой очереди, общей стоимостью 78 млн рублей, планировали начать уже в 2018 году. В ноябре 2017 года сообщалось, что градостроительный центр готовит документы для размещения госзаказа на его строительство.

- Мы в проекте бюджета на 2018 год уже запланировали на строительство первого этапа ритуального центра 35 млн рублей. Предполагалось, что будет софинансирование области и города, всего 78 млн рублей. Это только здание с отделкой. Еще одна часть расходов – это медицинское оборудование: специальные столы, микроскопы и так далее. Это порядка 29 млн рублей, итого стоимость получается 107 млн рублей – первая очередь ритуального комплекса, - рассказал на пресс-конференции 26 февраля мэр Вологды Сергей Воропанов.

В конце 2017 года Олег Кувшинников дал поручение вынести вопрос со строительством морга на градостроительный совет, и затем начать проводить конкурсные процедуры.

- После этого поручения проектно-сметная документация была передана в госэкспертизу, заплачены деньги, и сейчас заключения нет, потому что вторую часть денег мы не платим, потому что не знаем, что будет дальше. К нам выходит частный инвестор с предложением профинансировать строительство полностью за свой счет, с приобретением оборудования, но не на Советском проспекте, а на Пошехонском шоссе. Для того, чтобы оценить плюсы и минусы обоих этих вариантов, необходимо, чтобы частный инвестор предоставил проектно-сметную документацию. Пока, кроме слов, что стоимость строительства будет 40 млн, что бесплатно помещения будут отданы, что все будет хорошо, я никаких других характеристик от него не получал, - рассказал журналистам Сергей Воропанов.

Место, где планировали построить морг на Советском проспекте.

Мэр отметил, что у решения отдать строительство морга частному инвестору есть как плюсы, так и минусы. Огромный плюс – снятие финансовой нагрузки с бюджета: инвестор готов взять расходы на себя, поэтому с точки зрения окупаемости объекта, эффективнее привлечь частника. Из минусов: предприятие МУП «Ритуал», которое находится сейчас на Советском проспекте, после возведения морга в районе Пошехонского шоссе лишится клиентов и может закрыться.

- Минус в том, что, возможно, уйдет контроль над тарифами в данной сфере, когда останется один частник, и он будет монополистом. Вы зададите вопрос – куда денется МУП, но тут все очень просто. Если откроется частник на Пошехонском шоссе, то все трупы с Советского проспекта повезут туда. МУП останется без работы, МУП умрет. При этом по количеству налоговых отчислений, если сравнивать с частником, налоговых отчислений в бюджет идет больше. И здесь бюджет потеряет еще определенное количество средств, - говорит Сергей Воропанов.

Итоговое решение по вопросу, за чей счет будет строиться ритуальный центр, примут в правительстве области. Вопрос курирует председатель правительства Антон Кольцов. Newsvo обратился в пресс-службу городской администрации, чтобы узнать имя инвестора, но ответа пока не получил.

Похоронная конкуренция

Идея построить частный морг в Вологде не нова – в 2013 году таким инвестором готова была стать фирма «Натрон». По словам ее руководителя Олега Жуковского, был заключен договор, согласно которому «Корпорация развития» брала на себя обязательства по согласованию проекта морга с городской администрацией, а «Натрон» должен был найти деньги и организовать стройку.

- Предложение по строительству городской паталогоанатомии и городского морга было даже не наше, а департамента здравоохранения. Тогда его возглавлял господин Дуганов. Идея была хорошая – объединить все морги здесь. И даже предлагал он построить одно здание и объединить две патанотомии – городскую и областную, которая тоже требует ремонта. Это было и решение проблемы с кадрами. Но потом выяснилось, что для областной потребуется три этажа, а для городской можно два. Поэтому мы договорились, что сначала построим городскую патанатомию – это требует меньше затрат и времени. А идея «единого окна» - она была наша, еще 4 года назад, - говорит Олег Жуковский.

Идею поддержали в областном правительстве. Фирма «Натрон» купила участок земли в районе улицы Новгородской площадью 1000 кв. метров, заказала проект двухэтажного здания с помещениями для патологоанатомического отделения, цитологической и гистологической лабораторией. Однако он так и не был реализован: документы несколько раз направляли на согласование в городскую администрацию, но у чиновников все время находились какие-то замечания. Сначала говорили, что не выдержан масштаб чертежей, потом – что угол наклона пандуса не соответствует нормативам. В итоге в апреле 2015 года местные власти сообщили бизнесмену, что срок действий технических условий истек. На проекте, который обошелся «Натрону» в 3 млн рублей, пришлось поставить крест.

- Мы обращались с жалобами в прокуратуру и в суд, там нам ответили что-то в духе: как мы можем их наказывать за то, что они не дают разрешения на строительство незаконно, когда мы их обычно наказываем за то, что они незаконно выдают разрешения. Но, может быть, это и к лучшему – если бы мы построили это здание, а нам потом не разрешили бы ввести его в эксплуатацию, потери были бы еще больше, - говорит Олег Жуковский.

Проект морга фирмы "Натрон". Фото Newsvo

В «Натроне» уверены, что муниципалитет таким образом препятствовал расширению бизнеса конкурента, претендующего на лидирующие позиции. На сегодня примерно три четверти ритуального рынка контролируют муниципальные предприятия МУП «Ритуал» и МБУ «Ритуал». Поэтому у курировавших их чиновников возникла идея построить свой морг – сначала прорабатывался вариант рядом с собором Рождества Богородицы в Говоровском проезде, потом появился участок на Советском проспекте, который фигурирует в нынешнем проекте за 216 млн рублей. «Натрон», напомним, был готов построить морг за 28 млн.