Вологжанина оштрафовали на 2 тысячи рублей за экстремистский пост в соцсети восьмилетней давности

Суд оштрафовал жителя Вологды за распространение в интернете экстремистких материалов.

Файлы, включенные в список экстремистскихМинистерством юстиции Российской Федерации, прокуратура обнаружила на странице вологжанина в соцсети. Мужчина выложил их в интернет еще в 2009-2010 году, однако внимание правоохранителей они привлекли недавно.

- Данные материалы содержали пропаганду исключительности, превосходства, неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, - сообщает прокуратура Вологды.

Правоохранителями было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ – «Производство и распространение экстремистских материалов»

Вологодский городской суд признал мужчину виновным, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.