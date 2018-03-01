В Вологде осудили мужчину, укравшего телефон в больнице, где он лечился от наркомании

01.03.2018 [Происшествия]

В Вологде 34-летний пациент наркодиспансера украл мобильный телефон из женской палаты. 

Инцидент произошел в ноябре 2017 года: ранее неоднократно судимый волгожанин проходил лечение от наркомании в Вологодском областном наркологическом диспансере. Проходя мимо одной из палат, подсудимый увидел сотовый телефон, владелица которого спала.

- Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, вологжанин похитил сотовый телефон, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей ущерб на сумму более 3 800 рублей, - сообщает прокуратура Вологды.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: наркотики, кража
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