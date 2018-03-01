В Вологде 3 марта начинаются курсы подготовки к «Тотальному диктанту»

Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» стартуют в Вологде 3 марта. Бесплатные занятия будут проходить по субботам с 13.30 в учебном центре «СОКРАТ» на Самойло, 7, требуется предварительная запись на сайте акции.

Каждое занятие будет включать тренировочный диктант и его разбор, а также орфографическую и пунктуационную разминку, сообщает сайт правительства области. Готовить вологжан к «Тотальному диктанту» будет кандидат филологических наук Светлана Алексеевна Ганичева.

«Тотальный диктант» – ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали более 200 тыс. человек. В этом году «Тотальный диктант» состоится 14 апреля. В Вологде акция проходит уже в шестой раз.

В Череповце подготовительные занятия начнутся в середине марта, точные данные о месте проведения станут известны позже.

Напомним, что автором «Тотального диктанта» в этом году станет российская писательница Гузель Яхина.