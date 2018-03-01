В Вологодской области зафиксированы первые случаи гриппа

В Вологодской области на прошлой неделе зафиксированы первые, единичные случаи гриппа. Как рассказали Newsvo в областном управлении Роспотребнадзора, такой диагноз поставлен нескольким жителям Вологды, Череповца и Великого Устюга. Они заболели сезонными вирусами А/H3N2/ и В.

- В целом, ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями расценивается как неэпидемическая. На прошлой неделе к медикам обратилось около 11,2 тысяч жителей области, - говорит заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Наталья Смирнова.

В Роспотребнадзоре отмечают, что уже при первых признаках заболевания ОРВИ или гриппом необходимо обязательно обратиться за медицинской помощью. Нельзя отправлять больных детей в школу или детский сад, заболевшим взрослым не стоит приходить на работу. Для скорейшего выздоровления крайне важно соблюдать постельный режим, выполнять все назначения врача и принимать препараты, особенно антивирусные, строго по схеме.

Точное количество заболевших в управлении Роспотребнадзора назвать отказались, сказав, что их количество меняется каждый день.