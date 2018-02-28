В деревне Княжиха Тотемского района открыли отдельный пожарный пост

28.02.2018 [Общество]

Отдельный пожарный пост открыли накануне в деревне Княжиха Тотемского района. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодского области, он позволит уберечь от угрозы возникновения пожаров девять населенных пунктов, в которых проживает более 700 человек и находятся  6 социально значимых объектов.

«Противопожарная служба области в этом году  отметит десятилетний юбилей. Главная задача, которая перед нами стоит  – максимальное прикрытие территории и населения области пожарными подразделениями, которые в короткий срок должны прибыть к месту пожара.  Для сельской местности время прибытия составляет до 20 минут, - отметил заместитель губернатора Виктор Рябишин. – Еще одна наиважнейшая задача - организация работы по профилактике пожаров среди населения совместно с органами местного самоуправления с привлечением добровольцев. В этом году, объявленном Президентом России «Годом добровольца» (волонтера), а Министерством МЧС России – «Годом культуры безопасности», по поручению Губернатора разработан график по вводу аналогичных объектов для организации защиты населения и удаленных территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе – пожаров».

Для полноценного функционирования отдельного поста в деревне Княжиха выделен пожарный автомобиль повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 и необходимый комплект пожарно-технического вооружения и боевой одежды.  Размещение поста в Великодворском сельском поселении неслучайно. Ежегодно в Тотемском районе происходит в среднем от 30 до 40 пожаров. На Великодворское поселение приходится до 4 пожаров ежегодно. Специалисты уверены: с открытием дополнительного отдельного пожарного поста количество возгораний и ущерб от них удастся минимизировать.

Тэги: пожар, пожарные
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
Дорогу к целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату
В Великом Устюге из-за лопнувшей потолочной балки из здания бассейна эвакуировали посетителей
01.03.2018 [Экономика]

Вологодский банк "Северный кредит" признан банкротом

837
2
28.02.2018 [Общество]

За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей

2201
0
28.02.2018 [Политика]

В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах

1461
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце предотвратили прыжок с балкона 10-летнего мальчика
В Вологде открылась выставка "Мартовские котики"
Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти
Вологжанина оштрафовали на 2 тысячи рублей за экстремистский пост в соцсети восьмилетней давности
В Вологде осудили мужчину, укравшего телефон в больнице, где он лечился от наркомании
В Вологде 3 марта начинаются курсы подготовки к «Тотальному диктанту»
В Вологодской области зафиксированы первые случаи гриппа
 
01.03.2018 [Общество]

Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти

594
0
28.02.2018 [БлогоVO]

По Вологодской области. Село Горицы. Горицкий монастырь - место погубленных девичьих судеб

1179
0
27.02.2018 [Обзор Прессы]

В Череповце откроется первое в Вологодской области котокафе

822
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика