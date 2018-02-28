В деревне Княжиха Тотемского района открыли отдельный пожарный пост

Отдельный пожарный пост открыли накануне в деревне Княжиха Тотемского района. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодского области, он позволит уберечь от угрозы возникновения пожаров девять населенных пунктов, в которых проживает более 700 человек и находятся 6 социально значимых объектов.

«Противопожарная служба области в этом году отметит десятилетний юбилей. Главная задача, которая перед нами стоит – максимальное прикрытие территории и населения области пожарными подразделениями, которые в короткий срок должны прибыть к месту пожара. Для сельской местности время прибытия составляет до 20 минут, - отметил заместитель губернатора Виктор Рябишин. – Еще одна наиважнейшая задача - организация работы по профилактике пожаров среди населения совместно с органами местного самоуправления с привлечением добровольцев. В этом году, объявленном Президентом России «Годом добровольца» (волонтера), а Министерством МЧС России – «Годом культуры безопасности», по поручению Губернатора разработан график по вводу аналогичных объектов для организации защиты населения и удаленных территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе – пожаров».

Для полноценного функционирования отдельного поста в деревне Княжиха выделен пожарный автомобиль повышенной проходимости на базе ЗИЛ-131 и необходимый комплект пожарно-технического вооружения и боевой одежды. Размещение поста в Великодворском сельском поселении неслучайно. Ежегодно в Тотемском районе происходит в среднем от 30 до 40 пожаров. На Великодворское поселение приходится до 4 пожаров ежегодно. Специалисты уверены: с открытием дополнительного отдельного пожарного поста количество возгораний и ущерб от них удастся минимизировать.