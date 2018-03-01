19-летнего жителя Вологды приговорили к трем годам колонии за покупку и хранение наркотиков

В Вологде 19-летнего молодого человека приговорили к трем годам колонии за покупку и хранение наркотиков. Преступление юноша совершил в октябре 2016 года.

- Подсудимый, будучи 17-летним подростком, используя сотовый телефон, через сеть «Интернет» договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства. В одном из переулков г. Вологды подросток забрал из тайника запрещенное вещество общей массой 2,934 гр. и без цели сбыта хранил у себя. Кроме того, в декабре 2016 года подросток, используя аналогичный способ, приобрел наркотическое средство общей массой 0,134 гр. в тайнике в другой части областного центра, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 16 суток лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.