Вологодский банк "Северный кредит" признан банкротом

01.03.2018 [Экономика]

Арбитражный суд Вологодской области признал АО КБ "Северный кредит" банкротом. Решение объявили на заседании 27 февраля, суд назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.

Отметим, что это решение было вынесено в кратчайшие сроки, с учетом того, что заявление о банкротстве «Северного кредита» Центробанк направил в Арбитражный суд 12 января.

Напомним, 29 декабря Центробанк отозвал у «Северного кредита» лицензию на осуществление банковских операций. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а ее руководство в конце декабря незаконно вывело из организации активы. В Арбитражном суде Вологодской области рассматривается заявление Центробанка о признании «Северного кредита» банкротом – по последним данным, отрицательная разница между активами и обязательствами банка превышает 5,1 млрд рублей.

На днях стало известно, что следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело по факту кражи денег в банке «Северный кредит». В официальном ответе ведомства на запрос Newsvo говорится, что дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере».

Тэги: банки, банкротство
Сюжет: скандал с «Северным кредитом»
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