Вологодский банк "Северный кредит" признан банкротом
Арбитражный суд Вологодской области признал АО КБ "Северный кредит" банкротом. Решение объявили на заседании 27 февраля, суд назначил конкурсным управляющим Агентство по страхованию вкладов.
Отметим, что это решение было вынесено в кратчайшие сроки, с учетом того, что заявление о банкротстве «Северного кредита» Центробанк направил в Арбитражный суд 12 января.
Напомним, 29 декабря Центробанк отозвал у «Северного кредита» лицензию на осуществление банковских операций. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а ее руководство в конце декабря незаконно вывело из организации активы. В Арбитражном суде Вологодской области рассматривается заявление Центробанка о признании «Северного кредита» банкротом – по последним данным, отрицательная разница между активами и обязательствами банка превышает 5,1 млрд рублей.
На днях стало известно, что следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело по факту кражи денег в банке «Северный кредит». В официальном ответе ведомства на запрос Newsvo говорится, что дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная организованной группой, либо в особо крупном размере».