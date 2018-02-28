Часть леса за улицей Олимпийской в Череповце, который вырубают под застройку, будет сохранена

Проект планировки земель для многодетных земей на территории елового леса в Череповце будет пересмотрен, часть деревьев сохранят, сообщает официальный сайт города металлургов.

Напомним, в Череповце идет настоящая борьба за территорию городского леса, который местные власти отдали под строительство домов для многодетных семей. Часть леса уже размежевана. Жители собирают подписи за сохранения городского ельника. В защиту зеленой территории высказались уже 4 тысячи человек.

«На сегодня сформировано и поставлено на кадастровый учет 353 участка, из них 233 уже в собственности: люди получили документы. Сформированные участки вносятся в реестр для многодетных семей, и мы должны их предоставить, — пояснила мэр Череповца Елена Авдеева в ходе пресс-конференции. — Там есть свободные 26 гектаров, которые не успели отмежевать. Я приняла решение в связи с многочисленными обращениями череповчан оставшиеся 26 гектаров не межевать и не отдавать под жилье. В течение недели подготовим постановление о размещении там рекреационной зоны. Будет внесено изменение в проект планировки».

3 марта в 11 утра на площади Химиков в Череповце защитники леса соберутся вместе, чтобы обсудить проблему вырубки елей.