В детском саду Великого Устюга из-за снега обвалилась крыша строящейся веранды

Крыша веранды для прогулок на территории детского сада №27 в Добрынино обрушилась под тяжестью снега.

В управлении образования Великоустюгского муниципального района пояснили, что веранда находилась на стадии строительства, летом ее планировали достроить. Дети к ней доступа не имели. В этот день из-за мороза малыши на улицу гулять не выходили, однако родители детей детского сада возмущены, так как деньги на строительство веранды собирали с них.

В управлении образования сказали, что веранда новая, однако одна из мам пояснила, что веранда была старая и летом ее только собирались начать ремонтировать:

«Деньги собрали, и её ремонтировать летом 2016 года хотели, когда всех детей на лето выпустят по домам. Тут наводнение на руку, и она вообще подкосилась, мчс ребята взялись и подремонтировали забор и её подняли как бы, а вот куда теперь деньги ушли на ремонт её остаётся загадкой».

В 2016 году родители детей, которые посещают данный детский сад писали коллективное обращение в районную газету «Советская мысль» по поводу сбора денег на ремонт веранды. Устюжанка Ксения Дежнева тогда работала в газете и знает эту историю.