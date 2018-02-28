В детском саду Великого Устюга из-за снега обвалилась крыша строящейся веранды
Крыша веранды для прогулок на территории детского сада №27 в Добрынино обрушилась под тяжестью снега.
В управлении образования Великоустюгского муниципального района пояснили, что веранда находилась на стадии строительства, летом ее планировали достроить. Дети к ней доступа не имели. В этот день из-за мороза малыши на улицу гулять не выходили, однако родители детей детского сада возмущены, так как деньги на строительство веранды собирали с них.
В управлении образования сказали, что веранда новая, однако одна из мам пояснила, что веранда была старая и летом ее только собирались начать ремонтировать:
«Деньги собрали, и её ремонтировать летом 2016 года хотели, когда всех детей на лето выпустят по домам. Тут наводнение на руку, и она вообще подкосилась, мчс ребята взялись и подремонтировали забор и её подняли как бы, а вот куда теперь деньги ушли на ремонт её остаётся загадкой».
В 2016 году родители детей, которые посещают данный детский сад писали коллективное обращение в районную газету «Советская мысль» по поводу сбора денег на ремонт веранды. Устюжанка Ксения Дежнева тогда работала в газете и знает эту историю.
«Заведующая детским садом тогда собирала с каждого родителя на строительство веранды, по 1500 тысячи рублей. Не все могли сдать такую сумму, а веранда была нужна, поэтому люди и обратились к журналистам. Деньги были собраны, отчасти помогли спонсоры, но потом случилось наводнение, и веранда совсем стала плохая. Ремонта в итоге там так и не сделали, отложили все почему-то. Вот крыша и рухнула», - рассказала она Newsvo.