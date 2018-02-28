В поселке Непотягово Вологодского района школьники мерзнут в классах
В соцсети появилась информация о том, что в "Спасской средней общеобразовательной школе" поселка Непотягово Вологодского района дети замерзают в классах.
- В нескольких классах с января сохраняется аномально низкая t-ра воздуха +14 (норма +21 - 24С). Заболеваемость детей зашкаливает! Родители звонили в управление образования с обращением о регулировке температурного режима, но результатов НЕТ,- написали родители в соцсети.
Корреспондент Newsvo позвонила в школу, чтобы там прокомментировали ситуацию, но директора не было на месте, а заведующая по воспитательной работе заверила, что систему отопления ремонтируют:
- В двух классах действительно холодно. Со вчерашнего дня дети обучаются дистационно. Мы заключили договор, фирму не помню. Систему отопления уже ремонтируют.
На вопрос, как давно в классах низкая температура, заведующая пояснила:
- Морозы ведь недавно начались, до этого так холодно на улице не было.
Сколько продлится ремонт системы отопления и почему меры начали принимать только сейчас, непонятно. Получить комментарии у директора школы нам так и не удалось: она опять оказалась занята и к телефону ее не пригласили.
Начальник управления образования Вологодского района Наталья Смирнова сказала следующее:
- Звоните директору. Она сегодня уже давала комментарии по этой ситуации. Я ничего комментировать не буду. Откуда я знаю, кто вы и откуда? Делайте письменный запрос.