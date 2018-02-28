В поселке Непотягово Вологодского района школьники мерзнут в классах

28.02.2018 [Общество]

В соцсети появилась информация о том, что в  "Спасской средней общеобразовательной школе" поселка Непотягово  Вологодского района дети замерзают в классах.

- В нескольких классах с января сохраняется аномально низкая t-ра воздуха +14 (норма +21 - 24С). Заболеваемость детей зашкаливает! Родители звонили в управление образования с обращением о регулировке температурного режима, но результатов НЕТ,- написали родители в соцсети.

Корреспондент Newsvo позвонила в школу, чтобы там прокомментировали ситуацию, но директора не было на месте, а заведующая по воспитательной работе заверила, что систему отопления ремонтируют:

- В двух классах действительно холодно. Со вчерашнего дня дети обучаются дистационно. Мы заключили договор, фирму не помню. Систему отопления уже ремонтируют.

На вопрос, как давно в классах низкая температура, заведующая пояснила:

- Морозы ведь недавно начались, до этого так холодно на улице не было.

Сколько продлится ремонт системы отопления и почему меры начали принимать только сейчас, непонятно. Получить комментарии  у директора школы нам так и не удалось: она опять оказалась занята и к телефону ее не пригласили.

Начальник управления образования Вологодского района Наталья Смирнова сказала следующее:

- Звоните директору. Она сегодня уже давала комментарии по этой ситуации. Я ничего комментировать не буду. Откуда я знаю, кто вы и откуда? Делайте письменный запрос.

Тэги: школы, отопление, холод
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату
Дорогу к целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году
28.02.2018 [Общество]

За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей

1164
0
28.02.2018 [Общество]

Невыплатой зарплат в зональном центре ДОСААФ Вологды заинтересовался следственный комитет

679
0
28.02.2018 [Политика]

В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах

614
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Часть леса за улицей Олимпийской в Череповце, который вырубают под застройку, будет сохранена
В детском саду Великого Устюга из-за снега обвалилась крыша строящейся веранды
В поселке Непотягово Вологодского района школьники мерзнут в классах
В Вытегорском районе детям приходится ходить в школу пешком по неосвещенной дороге из-за аварийного моста
В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах
В экстренной ситуации выручит смартфон: важная «шпаргалка» для вологжан
В Вологде собирают деньги на проект "Игротека в Тендряковке"
 
26.02.2018 [Общество]

Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату

2601
0
28.02.2018 [БлогоVO]

По Вологодской области. Село Горицы. Горицкий монастырь - место погубленных девичьих судеб

413
0
27.02.2018 [Обзор Прессы]

В Череповце откроется первое в Вологодской области котокафе

684
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика