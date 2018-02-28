В Вытегорском районе детям приходится ходить в школу пешком по неосвещенной дороге из-за аварийного моста

28.02.2018 [Общество]
В Вытегорском районе детям приходится ходить в школу пешком по неосвещенной дороге из-за аварийного моста

Администрация Вытегорского района объявила конкурс на капитальный ремонт моста в селе Александровское, который закрыт с мая 2017 года. Половодьем подмыло его основание, дорожное полотно получило повреждения, поэтому ГИБДД ограничила движение по мосту.

Из-за этого детям приходится ходить в школу пешком по неосвещенной дороге, а потом по мосту без ограждения:

- В связи с запретом проезда школьного автобуса через мост, расположенный в селе  Александровское, обучающиеся вынуждены передвигаться 1,5 км до него по неосвещенной лесной дороге, где бегают дикие звери и большой поток автотранспорта. Родители обеспокоены аварийным состоянием моста, таящего опасность для их детей: ограждений нет, внизу бурное течение, - сообщала в ноябре 2017 года районная газета «Красное знамя».

После публикаций в СМИ ситуацией с мостом заинтересовалась прокуратура, была проведена проверка, которая показала, что «мост через реку Ковжа, расположенный на автодороге «Анненский Мост – Александровское», имеет дефекты, создающие угрозу безопасности дорожного движения».

- Движение транспортных средств по мосту ограничено с 29 мая 2017 года, неисполнение органами местного самоуправления обязанности по ремонту моста нарушает права граждан, создавая угрозу их жизни и здоровью, - говорится в сообщении прокуратуры Вытегорского района.

В итоге по иску прокуратуры 19 января 2018 года районный суд принял решение обязать управление ЖКХ, транспорта и строительства администрации Вытегорского района капитально отремонтировать мост.

26 февраля на сайте госзакупок появился аукцион на проведение этих работ. Начальная (максимальная) цена контракта – 8 млн 290 тысяч рублей. Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2018 года.

Тэги: мост, Строительство, прокуратура, дети, школьники
Фото газеты "Красное знамя"
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