В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах

Вологодских бизнесменов просят обеспечить явку на выборах за счет сотрудников их предприятий. Об этом нам рассказали сотрудники одной из организаций.

По словам вологжан, директоров крупных торговых сетей приглашали в администрацию Вологды, где просили назначить ответственных за явку на их предприятии и предоставить эти списки. Работник одной из фирм рассказал, что в прошлом году их точно так же "звали" на майскую демонстрацию, но их начальник "не пошел на поводу" у чиновников и сказал, что это по желанию.

Ранее в одной из групп Великого Устюга в соцсети появилось фото письма мэрии Череповца, адресованное предпринимателям, в котором их просили рассмотреть варианты размещения информации о дате проведения выборов на чеках. Вариантов чиновники предложили всего два: напечатать на чеках или на фирменных пакетах предприятия надпись "Все на выборы 18 марта 2018 г.!". Письмо было подписано 2 февраля начальником управления экономической политики мэрии Череповца Т.В. Титовой. В документе она просила бизнесменов дать письменный ответ о принятом решении до 7 февраля.

Судя по комментариям жителей Великого Устюга, об этом просили владельцев торговых сетей и в их городе, и те оперативно откликнулись на "просьбу":

- В магните не только в чеках, но и на пакетах, - написала одна из жительниц Великого Устюга 14 февраля.

Вскоре в сети появились фотографии чеков:

Кроме того, в Череповце объявили, что 18 марта будет бесплатно ходить общественынй транспорт.

Политолог, эксперт по вопросам государства и права, межнациональным отношениям Денис Меркулов, комментируя эти случаи для Newsvo, сказал, что местные власти в регионах, выполняя директивы сверху, иногда перегибают палку, чтобы "организовать доставку людей на избирательные участки":