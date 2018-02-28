В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах

28.02.2018 [Политика]

Вологодских бизнесменов просят обеспечить явку на выборах за счет сотрудников их предприятий. Об этом нам рассказали сотрудники одной из организаций.

По словам вологжан, директоров крупных торговых сетей приглашали в администрацию Вологды, где просили назначить ответственных за явку на их предприятии и предоставить эти списки. Работник одной из фирм рассказал, что в прошлом году их точно так же "звали" на майскую демонстрацию, но их начальник "не пошел на поводу" у чиновников и сказал, что это по желанию.

Ранее в одной из групп Великого Устюга в соцсети появилось фото письма мэрии Череповца, адресованное предпринимателям, в котором их просили рассмотреть варианты размещения информации о дате проведения выборов на чеках. Вариантов чиновники предложили всего два: напечатать на чеках или на фирменных пакетах предприятия надпись "Все на выборы 18 марта 2018 г.!". Письмо было подписано 2 февраля начальником управления экономической политики мэрии Череповца Т.В. Титовой. В документе она просила бизнесменов дать письменный ответ о принятом решении до 7 февраля.

Судя по комментариям жителей Великого Устюга, об этом просили владельцев торговых сетей и в их городе, и те оперативно откликнулись на "просьбу":

- В магните не только в чеках, но и на пакетах, - написала одна из жительниц Великого Устюга 14 февраля.

Вскоре в сети появились фотографии чеков:

Кроме того, в Череповце объявили, что 18 марта будет бесплатно ходить общественынй транспорт.

Политолог, эксперт по вопросам государства и права, межнациональным отношениям Денис Меркулов, комментируя эти случаи для Newsvo, сказал, что местные власти в регионах, выполняя директивы сверху, иногда перегибают палку, чтобы "организовать доставку людей на избирательные участки":

- В России в последнии годы сложилась тенденция не ходить на избирательные участки, поскольку уровень доверия к выборам как к важнейшему институту смены власти, у населения отсутствует вообще. Исключение составляют некоторые национальные республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, Татарстан, Башкортостан. В этих регионах в той или иной степени действуют авторитарные режимы и людей там сгоняют фактически скопом. Кроме того масштаб фальсификаций на избирательных участках в национальных республиках сложно представить. Для Кремля важно показать высокую явку на президентских выборах 2018 как залог легитимности избрания Владимира Путина в глазах запада, поэтому управление внутренней политики администрации президента еще заранее озаботилось тем, чтоб разослать директивы по регионам, а те в свою очередь на местах не стесняются перегибов и идут на все, чтоб организовать доставку людей на избирательные участки. К примеру, на день голосования запланированные бессмысленные референдумы о статусах городов, слияния районов, административных округов. Еще сложнее обстоит дела с бюджетниками, которым нужно не только пойти на избирательный участок, но и прислать фото отчет. Очевидно, что Кремль не двусмысленно дает понять что явка на выборах ему крайне необходима.

Тэги: выборы, явка
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