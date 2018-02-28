В экстренной ситуации выручит смартфон: важная «шпаргалка» для вологжан

28.02.2018 [Новости компаний]

Когда случается что-то неожиданное и неприятное, на память надеяться не приходится. Чтобы в экстренной ситуации не тратить драгоценные секунды на поиск нужного номера или советов о том, как оказать доврачебную помощь, не будет лишним «вооружить» важной информацией свой смартфон. Через неделю нас ждут длинные праздничные выходные, и наверняка многие вологжане планируют отправиться на отдых за город или просто заехать в гости к кому-то из близких. Поэтому вместе со специалистами МТС мы подготовили список полезных советов на случай экстремальной ситуации.

Записываем в адресную книгу

Как вызвать скорую с мобильного телефона? Простой вопрос иногда ставит в тупик, потому что набор двузначных номеров на мобильном не работает. Если раньше нажимать надо было то 010, то 001, то недавно все операторы России привели вызов экстренных служб к единой системе. Теперь с любого телефона —только эти пять номеров:

101 — пожарная
102 — полиция
103 — скорая помощь
104 — служба газа
112 — единая служба спасения (позволяет вызвать не только МЧС, но также и скорую, и полицию)

Вызов экстренного номера 112 возможен:
— при отсутствии денежных средств на вашем счету;
— при заблокированной SIM-карте;
— при отсутствии SIM-карты в телефоне.

Самая скорая помощь

Иногда оказать помощь до приезда скорой не просто важно, а жизненно важно. Чтобы не «гуглить» трясущимися руками в поисках сомнительных «сделайте так», установите приложение «Первая помощь» от Российского Красного Креста. Здесь собраны рекомендации и видео для разных ситуаций. Кроме того, в самом приложении указаны экстренные телефоны для каждой страны мира. Поэтому, если вы за границей, достаточно найти нужную страну и прямо из приложения позвонить в местную скорую помощь.

Советы о доврачебной помощи также можно найти на сайте службы спасения 112.

Доктор онлайн

Иногда поехать к врачу нет решительно никакой возможности. Например, вы оказались за границей без страховки, остались одни с маленьким ребёнком или просто уехали за сотню километров на лыжную базу, где поблизости отсутствует не то что больница, но и аптека. Если ситуация не требует экстренной помощи, попробуйте сервис DOC+. Он работает без праздников и выходных, в приложении вы можете выбрать специалиста — доступны консультации терапевта, педиатра и гинеколога, — и задать ему свой вопрос. Как и на настоящем приёме, доктор выслушивает жалобы и даёт рекомендации, что делать дальше. Отчёт о приёме сохраняется в электронной медкарте, доступной в программе.

Кстати

Сеть клиник «Медси» в сотрудничестве с МТС готовят к запуску мобильное приложение для онлайн-консультаций с двумя тысячами лучших российских врачей. Сходить на приём с помощью смартфона можно будет в том числе к аллергологу, эндокринологу, кардиологу и другим специалистам. Все чаты с докторами, результаты анализов и назначения будут безопасно храниться в закрытой информационной системе «Медси». Самое важное, что получить консультацию квалифицированных специалистов, в том числе срочную, смогут и жители отдаленных населенных пунктов.

Мы надеемся, что эта памятка пригодится вам исключительно в информационных целях. Пусть всё будет хорошо!

 

Тэги: МТС
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