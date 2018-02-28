В Вологде собирают деньги на проект "Игротека в Тендряковке"

Накануне сотрудники Библиотечно-информационного юношеского центра имени Владимира Тендрякова запустили на краудфандинговой платформе сбор средств на "Игротеку в Тендряковке". Этот проект реализуется уже год, но сотрудники библиотеки хотят сделать культурный досуг детей еще интереснее.

- В настоящее время среди молодёжи очень популярны интеллектуальные настольные игры, в которые можно играть в одиночку, вдвоем или в большой компании. К сожалению, небольшая коллекция игр, которая у нас есть, слишком мала для всех желающих, поэтому наша первая задача состоит в том, чтобы расширить ее. А ещё мы хотим, чтобы наши посетители имели возможность читать свежие периодические издания, расширяя свои знания о мире и узнавая что-то новое и интересное, поэтому нужна подписка на интересные познавательные и развлекательные молодёжные журналы. Мы хотели бы подписаться, например, на «Игроманию», «Детскую роман-газету», «В мире науки». Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы сделать культурный досуг юных вологжан еще интереснее, - рассказывают организаторы проекта.

Работники библиотеки отмечают, что небольшой коллекции игр, которая у них есть, не хватает для всех желающих. Если проект окажется успешным, они купят такие игры как «Пятница», «Лабиринт», «Каркассон» («Средневековье»), «Цветовой код», «Тик Так Бум».

Необходимо собрать 30 тысяч рублей. Завершить сбор планируют в средине апреля 2018 года.