Полкилограмма гашиша изъяли полицейские у двух вологжан на железнодорожном вокзале

28.02.2018 [Происшествия]
Полкилограмма гашиша изъяли полицейские у двух вологжан на железнодорожном вокзале

Около 500 граммов гашиша изъяли транспортные полицейские у двух жителей Вологды. Наркотик молодые люди купили в Московской области и привезли домой.

Как сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте, в ходе оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожного вокзала были выявлены двое молодых людей в возрасте 29 и 32 лет. Один из них ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков. Во время досмотра в дежурной части в кармане куртки молодого человека были обнаружены и изъяты шесть брикетов вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что это гашиш.

Полицейские выяснили, что молодые люди приобрели наркотик в Московской области через специальный тайник – «закладку», собирались употребить гашиш сами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере», проводится проверка причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Тэги: гашиш, наркотики
Фото Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте
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