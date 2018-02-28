За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей

28.02.2018 [Общество]
За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей

5 февраля Вологодский областной суд оставил в силе решение городского суда о назначении штрафа в 30 тысяч рублей предпринимателю Игорю Смирнову за снос исторического здания на Чернышевского, 35.

Напомним, деревянный дом на Чернышевского владелец снес с помощью тяжелой техники в сентябре 2017 года. Это дом губернского секретаря Михаила Алексеевича Агаркова. Здание обозначено на историко-архитектурном плане как выявленный объект культурного наследия «Дом жилой, 1900 г.». Это значит,  что его снос был запрещен. 

Чтобы привлечь предпринимателя к ответственности, Комитет по охране объектов культурного наследия области обратился в суд. В итоге 30 ноября Игоря Смирнова признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

С решением суда бизнесмен не согласился и подал апелляцию, мотивировав свою жалобу тем, что горевший дом в момент сноса не являлся объектом гражданских прав, а разобрать его было необходимо в целях безопасности горожан. Однако, рассмотрев материалы дела, Вологодский областной суд оставил предыдущее постановление в силе.

- Утверждение в жалобе об отсутствии дома как объекта гражданских прав и, следовательно, как объекта охраны опровергается материалами дела, в частности, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (л.д.32), и другими материалами дела. Выводы, изложенные в заключении ООО АБ «Формат», касающиеся необходимости разборки здания в связи с угрозой разрушения, неубедительны, поскольку не приведены какие-либо расчеты, замеры, техническое обоснование, возможность проведения ремонта, - говорится в решении областного суда.

Тэги: исторические дома, бизнес
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