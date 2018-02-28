Череповецкая «Северсталь» обыграла московский ЦСКА впервые с 2011 года

Накануне в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» в борьбе за плей-офф встречалась с московским ЦСКА.



Москвичи открыли счёт уже на седьмой минуте. Во втором периоде череповчане сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд: голами отметились Матей Странски и Юрий Трубачев. В третьем периоде Юрий Трубачев забил еще одну шайбу и набрал в этом матче три очка по системе гол+пас (2+1), а Александр Мерескин устанавил окончательный счёт 4:1. Это первая победа «Северстали» в Москве над "армейцами" с января 2011 года.

Благодаря этой победе череповчане заняли восьмую строчку в Западной конференции.

1 марта «Северсталь» встретится с питерским СКА, а в Москве сыграют «Спартак» и «Динамо». Чтобы гарантировать себе место в плей-офф, череповецкой команде достаточно будет не проиграть в основное время матча.