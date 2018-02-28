Потолочная балка в бассейне ДЮСШ в Великом Устюге могла лопнуть из-за ошибки монтажников

Потолочная балка в бассейне детско-юношеской спортивной школы по плаванию Великого Устюга могла лопнуть из-за ошибки, допущенной при строительстве. Об этом в соцсети написал бывший сотрудник ДЮСШ Николай Шильниковский.

- Как бывший заместитель директора по АХЧ, школы по плаванию, проработавший с его завершения строительно-отделочных работ почти девять лет, позволю себе дать комментарии по поводу лопнувшей балки металло-стропильной системы крыши здания бассейна. При монтаже металло-стропильной системы был допущен перекос связывающей балки, перекос был стянут и закреплён болтами-усилителями, что и привело к дополнительной нагрузке на металл. Из предмета сопромат мы знаем, что есть такое понятие, как усталость металла. При постоянном напряжении в течении 10 лет, при повышенной влажности и происходит то ,что произошло, балка встала на место где должна быть изначально, - написал в соцсети бывший заместитель директора по административно-хозяйственной части ДЮСШ по плаванию Николай Шильниковский.

По его словам, сейчас есть два варианта ремонта: сварочные работы, с дополнительными балками усилителями к верхней перемычке, либо полная замена балки и узла соединения. В конце комментария Николай Шильниковский добавил, что это сугубо его мнение.

Напомним, 24 февраля из здания бассейна были эвакуированы все посетители – под потолком лопнула балка. В соцсетях люди начали высказывать предположения, что балка лопнула из-за того, что никто не убирал снег с крыши бассейна. Однако в своем официальном сообщении администрация детско-юношеской школы по плаванию этот факт отрицает. В ближайшее время специалисты проектной организации «Вологдагражданпроект» подготовят экспертное заключение о причинах случившегося.