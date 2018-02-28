В Вологодском районе трое детей обокрали жилой дом

В Сямже подростков подозревают в краже имущества из дома. Самому младшему из них всего 10 лет.

По версии следствия, в январе 2018 года 16-летний подросток, его 15-летний приятель и их 10-летний знакомый решили обворовать жилой дом. 16-летний и 15-летний мальчики разбили окно кухни и залезли в дом. 10-летний мальчик остался на улице наблюдать со стороны за окружающей обстановкой, пока двое его приятелей вынесли из дома ТВ-приставку и сетевой фильтр. Совершив кражу, дети с похищенным имуществом скрылись.

Ущерб от кражи оценили в две тысячи рублей.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, Харовским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области в отношении двух подростков возбуждено уголовное дело о тяжком корыстном преступлении - краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.