В Вологодском районе трое детей обокрали жилой дом

28.02.2018 [Происшествия]

В Сямже подростков подозревают в краже имущества из дома. Самому младшему из них всего 10 лет.

По версии следствия, в январе 2018 года 16-летний подросток, его 15-летний приятель и их 10-летний знакомый решили обворовать жилой дом. 16-летний и 15-летний мальчики разбили окно кухни и залезли в дом. 10-летний мальчик остался на улице наблюдать со стороны за окружающей обстановкой, пока двое его приятелей вынесли из дома ТВ-приставку и сетевой фильтр. Совершив кражу, дети с похищенным имуществом скрылись.

Ущерб от кражи оценили в две тысячи рублей.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области, Харовским межрайонным следственным отделом СК РФ по Вологодской области в отношении двух подростков возбуждено уголовное дело о тяжком корыстном преступлении - краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: детская преступность
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