Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил твиты с упоминанием его племянника

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин закрыл общий доступ к своему аккаунту в Твиттере и удалил страницу на Фейсбуке, где обвинял журналистов во лжи.

26 февраля «Новая газета» обратила внимание, что Рогозин начал отрицать существование своего племянника Романа, о котором ранее писал в Твиттере. Издание выяснило, что мужчина по имени Роман, которого вице-премьер Рогозин называл в твиттере «племянником», входит в совет директоров нескольких оборонных предприятий, чьи интересы лоббирует вице-премьер. Дщитрий Рогозин - зампред российского правительства, который курирует оборонную промышленность.

Большая часть твитов в аккаунте Рогозина в ФБ была удалена из профиля после разговора с "Новой газетой".

Скриншот страницы Дмитрия Рогозина с сайта "Новой газеты"

27 февраля Рогозин заявил, что у него «нет никакого племянника», а журналисты или соврали, или выполняли заказ. Однако пользователи Твиттера заметили, что вице-премьер забыл удалить упоминания племянника из англоязычного аккаунта.

27 февраля "Новая газета" опубликовала еще один материал, который доказывает существование племянника у Дмитрия Рогозина.