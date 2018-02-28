Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил твиты с упоминанием его племянника

28.02.2018 [Политика]

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин закрыл общий доступ к своему аккаунту в Твиттере и удалил страницу на Фейсбуке, где обвинял журналистов во лжи.

26 февраля «Новая газета» обратила внимание, что Рогозин начал отрицать существование своего племянника Романа, о котором ранее писал в Твиттере. Издание выяснило, что мужчина по имени Роман, которого вице-премьер Рогозин называл в твиттере «племянником», входит в совет директоров нескольких оборонных предприятий, чьи интересы лоббирует вице-премьер.  Дщитрий Рогозин - зампред российского правительства, который курирует оборонную промышленность.

Большая часть твитов в аккаунте Рогозина в ФБ была удалена из профиля после разговора с "Новой газетой".

Скриншот страницы Дмитрия Рогозина с сайта "Новой газеты"

27 февраля Рогозин заявил, что у него «нет никакого племянника», а журналисты или соврали, или выполняли заказ.  Однако пользователи Твиттера заметили, что вице-премьер забыл удалить упоминания племянника из англоязычного аккаунта.

27 февраля "Новая газета" опубликовала еще один материал, который доказывает существование племянника у Дмитрия Рогозина. 

 

 

 

Тэги: чиновники
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На месте расселенных домов на улице Герцена в Вологде построят две многоэтажки
В Вологдаэнергосбыте рассказали, как передать показания электросчётчика в выходные дни
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
Вологжанка продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами сына-предпринимателя
В Вологодском районе сгорел 100-летний дом, который семья реставрировала своими силами
В правительстве Вологодской области сократят должность начальника департамента внутренней политики
Муниципальный долг Вологды за год вырос на 138 млн рублей
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
Пропавшую жительницу Вологодского района нашли мертвой на реке
В Великом Устюге набирают добровольцев для чернения льда на Сухоне
27.02.2018 [Экономика]

Дорогу к целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году

1930
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Потолочная балка в бассейне ДЮСШ в Великом Устюге могла лопнуть из-за ошибки монтажников
В Вологодском районе трое детей обокрали жилой дом
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил твиты с упоминанием его племянника
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» и «Севергазбанк» выпустили кобрендинговую карту с кэшбэком на пенсионный счет
Невыплатой зарплат в зональном центре ДОСААФ Вологды заинтересовался следственный комитет
Мэр Вологды сказал, что отметит свой день рождения только после выборов
МЧС развернуло два мобильных пункта обогрева на дорогах в Вологодской области
 
26.02.2018 [Общество]

Работники «Зонального центра ДОСААФ города Вологды» больше года не получают зарплату

2499
0
28.02.2018 [БлогоVO]

Ждите писем и посылок

145
0
27.02.2018 [Обзор Прессы]

В Череповце откроется первое в Вологодской области котокафе

503
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика