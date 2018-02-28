«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» и «Севергазбанк» выпустили кобрендинговую карту с кэшбэком на пенсионный счет

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления и Севергазбанк выпустили совместную карту для клиентов по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Дебетовая карта будет выдаваться при оформлении индивидуального пенсионного плана в отделениях банка и офисах фонда. Также ее смогут оформить клиенты, имеющие НПО, и те, кому уже начисляются выплаты.

Владельцы такой карты получают дополнительные возможности и преимущества. Часть потраченных средств по безналичным операциям возвращается на карту деньгами в размере 5% в определенных категориях и 0,5% по остальным и может приумножать личный пенсионный капитал клиента. Обычная оплата пенсионных взносов по договорам осуществляется без комиссии с помощью сервиса онлайн-банк и мобильного приложения, через банкоматы и терминалы.

Карты выпускаются на основе платежной системы «МИР», что позволяет также пользоваться дополнительным кэшбэком самой платежной системы в размере до 20% в определенных магазинах. Кроме того, на остаток денежных средств на карте банк начисляет доходность в размере 5% годовых. Клиенты на специальных условиях могут оформить потребительский кредит и ипотеку. Карта содержит несколько бесплатных опций: выпуск, годовое обслуживание, sms-информирование, снятие денежных средств в любых банкоматах сторонних банков на территории РФ до 300 тыс. руб. в месяц, а также перевод средств с карт других банков.

«Карта дает уникальную возможность: тратить деньги на ежедневные покупки и тем самым увеличивать свой пенсионный счет — кэшбэк от транзакций по карте может зачисляться на него автоматически, — рассказывает Антон Шпилев, первый заместитель генерального директора НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления. — Мы привыкли отслеживать в онлайн-банке свои платежи, а здесь одновременно с этим клиент сможет наблюдать в личном кабинете, как за счет расходов растут накопления. Приятный парадокс, который, уверен, наши клиенты оценят уже в ближайшее время».

По словам заместителя председателя правления Севергазбанка Сергея Тишко, «для банка этот знаковый карточный проект дает возможность напрямую предложить свои продукты клиентам НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления, которые смогут оценить высокий уровень сервиса и специальные условия кредитных программ».