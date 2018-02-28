Невыплатой зарплат в зональном центре ДОСААФ Вологды заинтересовался следственный комитет

С причинами невыплаты зарплат в зональном центре ДОСААФ Вологды будет разбираться следственный комитет. Руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области Эдуард Шрамко поручил своим сотрудникам провести доследственную проверку по фактам, изложенным в материале, который вышла на сайте Newsvo 26 февраля.

Напомним, работники зонального центра не могут добиться выплаты заработной платы с 2016 года, и до сих пор никто не понес за это ответственности. В частности, одной сотруднице задолжали 231 тыс. рублей, другой - 290 тыс. рублей.

Проведение проверки поручено следственному отделу по г. Вологда СУ СК РФ по Вологодской области.