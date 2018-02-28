Мэр Вологды сказал, что отметит свой день рождения только после выборов

28.02.2018 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал журналистам, что отметит свой день рождения только после выборов президента. Он родился 29 февраля, в этом году в феврале 28 дней. Сергею Воропанову исполняется 38 лет.

- 28 февраля будет обычный рабочий день, а потом – раз, проснусь 1 марта, а день рождения уже прошел. Все-таки мне ближе февраль, но меня обычно поздравляют неделю до и неделю после. Обычно забивают же в календаре, в телефоне напоминание – 29 февраля, а потом – хоп, забыл поздравить. Так что день рождения для меня в этом году будет обычный рабочий день. У нас сейчас самый главный праздник – выборы президента, и свой день рождения я отмечу только после выборов, - рассказал на пресс-конференции журналистам Сергей Воропанов.

Мэр также рассказал о том, как поживает лабрадор Гарри, которого ему подарила на Рождество семья Рогозиных из Вологды. По словам Сергея Воропанова, щенок не гуляет на улице, пока не будут сделаны все прививки, и успел «погрызть все, что только можно».

Тэги: Сергей Воропанов
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