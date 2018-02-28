МЧС развернуло два мобильных пункта обогрева на дорогах в Вологодской области

28.02.2018 [Общество]

Два мобильных пункта обогрева развернуты на дорогах в Тотемском и Великоустюгском районах области. Первый расположен на 16 км трассы «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг», второй -  на 430 км дороги «Урень-Шарья-Никольск-Котлас». Вместительность каждого – 30 человек.

- Водители транспортных средств и их пассажиры смогут укрыться от непогоды в утепленных палатках и согреться горячим чаем. Сотрудники МЧС России окажут, попавшим в сложную дорожную ситуацию людям, всю необходимую помощь, - сообщает сайт регионального управления МЧС.

По данным вологодских синоптиков, с 1 по 2 марта в Вологде и области сохранится аномально холодная  погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов ниже климатической нормы.

Тэги: морозы, МЧС
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