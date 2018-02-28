3 марта в Вологде можно будет попробовать блюда кухонь народов мира

28.02.2018 [Общество]

Фестиваль национальных культур «Вологда хлебосольная» состоится в областной столице 3 марта. Его участниками станут представители различных национальных диаспор, проживающие в городе. Гости праздника в "Вологодской слободе" попробуют национальные блюда, посетят мастер-классы по их приготовлению, увидят творческие номера и спортивные выступления, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Вологда хлебосольная – это диалог культур, в нем будут принимать участие представители разных национальностей, которые проживают в нашем городе – это армянская диаспора, дагестанская, грузинская, осетинская, узбекская и таджикская. Они расскажут о своих кулинарных, музыкальных и спортивных традициях, – рассказала специалист управления информации и общественных связей администрации города Анастасия Лаврентьева.

Основным направлением фестиваля станет презентация хлеба и пирогов от каждой национальной диаспоры. Различаются как рецептура, так и способы хлебопечения.

- Лепешки таджикский народ изготавливал испокон веков: наши прадеды, деды и родители, и от них нам осталась эта традиция. Если в доме есть горячая лепешка и чай, значит, семья живет хорошо. Гостей фестиваля мы угостим лепешками, испеченными с соблюдением всех правил – в тандыре, – рассказал представитель национальной культурной автономии таджиков «Ватан» Авзалшо Дорошоев.

Также гости праздника смогут поучаствовать в играх народов мира на меткость, сноровку и смекалку. Будет подготовлен и концерт с народными танцами и песнями. Его участники – представители разных национальностей прошли конкурсный отбор и лучшие номера покажут на сцене.

Добавим, сейчас в Вологде проживают представители 17 национальных диаспор. Они являются постоянными участниками городских событий и праздников.

Тэги: еда, фестивали
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