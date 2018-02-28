В Череповце в день выборов президента отменят плату за проезд в общественном транспорте

28.02.2018 [Общество]

В Череповце приняли беспрецедентные меры для обеспечения удобного доступа жителей к избирательным участкам 18 марта: в день президентских выборов там отменят плату за проезд в общественном транспорте. Об этом накануне заявила мэр города Елена Авдеева.

«Все пришедшие на избирательные участки смогут получить приглашения на городские мероприятия, в том числе на молодежный фестиваль «Мы — за!» в Ледовом дворце, на массовые катания, в аквапарк, в тренажерные залы. Всего будет 22 тысячи пригласительных билетов. Кроме того, череповчане, пришедшие на выборы, смогут принять участие и в рейтинговом голосовании проекта «Комфортная городская среда» по 12 общественным территориям, прошедшим процедуру предварительного отбора».

Также в день выборов пройдет голосование по проекту «Народный бюджет — ТОС». 25 ТОСов города представили по три инициативы, за которые череповчанам предстоит отдать свои голоса, сообщает официальный сайт Череповца.

Напомним, что в Вологде 18 марта также будет проходить голосование за общественные пространства, которые будут отремонтированы в Вологде в рамках программы «Городская среда» в 2018 году. Как выяснил Newsvo, как минимум некоторые адреса, где можно будет отдать свой голос за ремонт той или иной территории, совпадают с адресами избирательных участков.

Тэги: выборы, общественный транспорт
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