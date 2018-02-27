В Вологодской области объявили пять аукционов на покупку квартир для детей-сирот в строящихся домах

С 5 по 26 февраля на сайте госзакупок появилось пять аукционов на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в Вологде, Грязовце, Белозерске, Вытегре и Никольске. Эти квартиры будут приобретаться для детей-сирот, заказчиком выступает департамент строительства Вологодской области. Сейчас принимаются заявки на участие в этих аукционах.

В Белозерке область планирует приобрести 20 квартир на сумму 22 640 000 рублей, в Никольке - 21 квартиру на сумму 23 772 000 рублей. Заказчик должен получить это жилье до 15 ноября 2018 года. Кроме того, объявлен аукцион на приобретение 42 квартир в Грязовце на сумму 47 544 000 рублей и 35 квартир в Вологде на сумму 39 200 000 рублей.

В Белозерске, Никольске и Грязовце квартиры должны быть переданы в собственность госзаказчика до 15 ноября 2018 года, в Вологде - не позднее 15 февраля 2019 года.

Еще 12 квартир для детей-сирот нужно построены в Вытегре. Начальная цена контракта – 13 584 000 рублей. Квартиры должны быть переданы заказчику не позднее 15 мая 2018 года.

Торги по Вологде, Вытегре и Грязовцу назначены на 19 марта, по Белозерску и Никольску - на 23 марта.

Общая площадь одной квартиры для всех населенных пунктов одинаковая - не менее 28 квадратных метров и не более 36 квадратов (без учета площади балкона или лоджии). Жилая площадь одной квартиры - не менее 14 квадратных метров. Жилье должно быть сдано со всеми коммуникациями и с чистовой отделкой.