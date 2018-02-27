В Вологодском областном онкологическом диспансере впервые применили новый метод лечения рака шейки матки

Специалисты Вологодского областного онкологического диспансера применили новый метод лечения рака. Речь идет селективной химинфузии и эмболизации маточных артерий, сообщает сайт областного правительства.

Это метод лечения, который заключается в закупорке сосудов, питающих опухоль, с одновременным введением противоопухолевых препаратов. Блокировка кровообращения в тканях самой опухоли и длительный контакт препарата с раковыми клетками является гарантом более успешного лечения онкологических заболеваний. Первая процедура была проведена пациентке с диагнозом «рак шейки матки» для остановки кровотечения и применялась в качестве дополнительного терапевтического метода наряду с лучевой терапией.

Сегодня в онкодиспансере провели еще две операции по новой методике, которые выполнили эндоваскулярные хирурги Евгений Лавров и Вадим Аносенко.

Суть процедуры заключается в том, что под местной анестезией через прокол бедренной артерии вводится проводник, по которому поочередно катетеризируются маточные артерии, то есть те сосуды, которые питают опухоль шейки матки. Затем проводится селективная химиоинфузия цитостатиков, которые поступают непосредственно к опухоли. С помощью эмболизирующих материалов осуществляют «закупорку» сосуда:

«Преимущество данного метода заключается в том, что он малотравматичен, восстановительный период минимальный. После манипуляции по истечению суток пациент может свободно передвигаться по палате. Не требуется назначение наркотических анальгетиков. Второе преимущество заключается в том, что химиопрепарат поступает непосредственно в опухоль, в связи с этим увеличивается его концентрация в опухолевых клетках, в отличие от тех препаратов, которые вводятся в системный кровоток. Поступая в системный кровоток препарат действует на весь организм: на опухолевые и на здоровые клетки и органы, и вызывает токсические реакции. При воздействии только на опухоль препарат не вызывает побочного эффекта», - пояснила врач-онколог Анна Горчакова.

Сама операция проводится под местной анестезией и длится 1,5 - 2 часа в зависимости от анатомических особенностей пациента. Эффект от процедуры врачи могут оценить через 7-10 дней. Инициатором применения новой методики выступил главный врач онкодиспансера Сергей Аносенко.

Заместитель начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков отметил, что одним из ведущих направлений областного здравоохранения сегодня является выявление новообразований на ранних стадиях, в том числе в рамках диспансеризации, и своевременное лечение:

«Снижение смертности от онкозаболеваний - одна из главных задач. Онкослужба и онкодиспансер в ближайшее время будут обеспечены высококачественным оборудованием. Программа продолжится и на следующий год. И это не только оснащение, но и связь лечебных учреждений с онкодиспансером. Онкодиспансер играет головную роль: и лечебную, и методическую. Это взаимодействие необходимо с целью повышения доступности в оказании помощи пациентам с онкопатологией», - говорит Сергей Бутаков.

Показатель онкозаболеваемости в Вологодской области не превышает среднероссийский. Общее количество пациентов, состоящих на учете, составляет 27,5 тысяч человек. В 2017 впервые выявлено 4416 новых случаев онкозаболеваний. В рамках дополнительной диспансеризации в результате проведения скрининговых исследований в прошлом году было выявлено более 140 случаев злокачественных новообразований, 62% из них - на 1-2 стадиях.